Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 52: Die Geiselnahme
22 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Endstation Tod! Am helllichten Tag entführt ein bewaffneter Mann einen Linienbus, verletzt den Busfahrer und nimmt die Fahrgäste als Geiseln. Die Kommissare versuchen, den Entführer zur Aufgabe zu zwingen, aber die Nerven aller liegen blank, und die Situation scheint zu eskalieren ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
