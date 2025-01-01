Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vergessen - aber nicht vorbei

SAT.1Staffel 4Folge 65
Vergessen - aber nicht vorbei

Folge 65: Vergessen - aber nicht vorbei

22 Min.Ab 12

Vor seiner eigenen Haustür wird der Immobilienmakler Heiko Kunze erstochen aufgefunden. Ein Schock für seine Frau: Nur wenige Minuten zuvor verließ der 36-Jährige die Wohnung. Wer lauerte dem Geschäftsmann heimlich auf?

