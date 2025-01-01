Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 87: Stille Nacht, tödliche Nacht
22 Min.Ab 12
Völlig verwirrt sitzt eine junge Frau mit zerrissener Kleidung am Steuer eines parkenden Autos. Sie steht unter Schock und ist nicht ansprechbar. Wer ist sie und was hat sie erlebt? Die Kommissare ermitteln im Umfeld des Opfers, als sich plötzlich die Ereignisse überschlagen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1