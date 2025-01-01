Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 140: Füttern verboten
21 Min.Ab 12
Seit Monaten wird der Rheinland-Zoo von hinterhältigen Anschlägen beschattet. Als zudem der Zoo-Direktor brutal niedergeschlagen wird, eskaliert die Situation. Die Kommissare ermitteln über die Zäune des Zoos hinaus und entdecken Unfassbares ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1