Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Füttern verboten

SAT.1Staffel 5Folge 140
Füttern verboten

Füttern verbotenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 140: Füttern verboten

21 Min.Ab 12

Seit Monaten wird der Rheinland-Zoo von hinterhältigen Anschlägen beschattet. Als zudem der Zoo-Direktor brutal niedergeschlagen wird, eskaliert die Situation. Die Kommissare ermitteln über die Zäune des Zoos hinaus und entdecken Unfassbares ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen