Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Von der Muse geküsst

SAT.1Staffel 5Folge 5
Von der Muse geküsst

Von der Muse geküsstJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 5: Von der Muse geküsst

22 Min.Ab 12

Die Leiche einer jungen Frau wird halbnackt und mit roter Farbe bemalt an einer Staffelei drapiert aufgefunden. Die Kommissare sind sich sicher, der Mörder muss aus der Kunstszene kommen. Zwischen Sexorgien und Drogenrausch stoßen sie auf Größenwahn und Eifersucht ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen