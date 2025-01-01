Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Von der Muse geküsst
22 Min.Ab 12
Die Leiche einer jungen Frau wird halbnackt und mit roter Farbe bemalt an einer Staffelei drapiert aufgefunden. Die Kommissare sind sich sicher, der Mörder muss aus der Kunstszene kommen. Zwischen Sexorgien und Drogenrausch stoßen sie auf Größenwahn und Eifersucht ...
