Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die unsichtbare Ehefrau

SAT.1Staffel 5Folge 10
Die unsichtbare Ehefrau

Die unsichtbare EhefrauJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 10: Die unsichtbare Ehefrau

21 Min.Ab 12

Der 33-jährige Investmentbanker Martin Dammer wird von seiner Freundin tot in seinem Wohnzimmer aufgefunden. Offenbar wurde er mit einem Kerzenständer erschlagen. Es gibt keine Einbruchsspuren, doch die Haustür stand offen. Was ist nur geschehen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen