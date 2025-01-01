Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Zorn Gottes

SAT.1Staffel 5Folge 7
Der Zorn Gottes

Der Zorn GottesJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 7: Der Zorn Gottes

22 Min.Ab 12

In ihrem eigenen Bett wird die 34-jährige Ordensschwester Ruth durch einen Kopfschuss getötet. Die Kommissare ermitteln zwischen Himmel und Hölle und geraten schließlich selbst mitten in ein teuflisches Spiel.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen