Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 7: Der Zorn Gottes
22 Min.Ab 12
In ihrem eigenen Bett wird die 34-jährige Ordensschwester Ruth durch einen Kopfschuss getötet. Die Kommissare ermitteln zwischen Himmel und Hölle und geraten schließlich selbst mitten in ein teuflisches Spiel.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1