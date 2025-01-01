Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ruhe in Frieden

SAT.1Staffel 5Folge 9
21 Min.Ab 12

Völlig hilflos und verstört finden die Kommissare die blinde Amelie Bachmann an einer Landstraße. Verzweifelt berichtet das 16-jährige Mädchen von einer Entführung. Ihre ebenfalls blinde Freundin Clara Schuster ist wie vom Erdboden verschluckt. Die Jagd nach dem Kidnapper beginnt.

