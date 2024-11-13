Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: Außer Atem
22 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Mord im Porno-Kino: Während es auf der Leinwand heiß hergeht, wird der 30-jährige Thilo Koch im Kinosessel erwürgt. Warum musste der brave Ehemann sterben? Die Kommissare ermitteln zwischen spießigem Eheleben und zügellosen Sexphantasien.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1