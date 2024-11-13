Zum Inhalt springenBarrierefrei
Außer Atem

SAT.1Staffel 5Folge 2vom 13.11.2024
Folge 2: Außer Atem

22 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12

Mord im Porno-Kino: Während es auf der Leinwand heiß hergeht, wird der 30-jährige Thilo Koch im Kinosessel erwürgt. Warum musste der brave Ehemann sterben? Die Kommissare ermitteln zwischen spießigem Eheleben und zügellosen Sexphantasien.

