Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 13: Bärenjagd
22 Min.Ab 12
Vorsicht: Braunbär! Nach einem anonymen Anruf entdecken Beamte in einem Waldstück einen gefesselten Mann in einem Bärenkostüm. Sein Name: Manfred Bär! Sein Beruf: Lehrer! Allem Anschein nach ein harmloser Schülerstreich. Doch dann gibt es den ersten Toten ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1