Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 19: Das Blut einer anderen
22 Min.Ab 12
Bewusstlos und schwer verletzt wird die 21-jährige Maria Heinen vom Wachmann Robert Stein auf einem entlegenen Fabrikgelände gefunden. Doch für Maria ist der Horror noch nicht vorbei: Als ein weiteres Opfer gefunden wird, gehen die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt von einem Serientäter aus.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1