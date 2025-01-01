Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 152: Vive la France
22 Min.Ab 12
Die französischen Austauschschülerinnen Cécile Bernard und Valérie Lambert werden von einem Unbekannten vergewaltigt und getötet. Dasselbe Tatmuster wie bei drei weiteren bisher ungeklärten Mordfällen. Es beginnt die Suche nach einem widerwärtigen Triebtäter, der die Slips seiner Opfer als Trophäen behält ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1