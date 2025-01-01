Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bernies Klassentreffen

SAT.1Staffel 5Folge 153
Folge 153: Bernies Klassentreffen

22 Min.Ab 12

Böses Erwachen für Kommissar Bernie Kuhnt: Am Morgen nach seinem Klassentreffen erfährt er, dass die ehemalige Mitschülerin Mirja Rosner ermordet wurde. Kein einfacher Fall für Bernie, denn der Mörder muss einer seiner früheren Schulkameraden sein.

SAT.1
