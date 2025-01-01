Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Schweinepriester

SAT.1Staffel 5Folge 155
Der Schweinepriester

Der SchweinepriesterJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 155: Der Schweinepriester

22 Min.Ab 12

Schweine, Schufte, Schuldgefühle: Metzgermeister Oswald Frommhold wird bewusstlos an einem Fleischerhaken in seinem Kühlhaus gefunden. Zwischen Schweinespeck und Rindermett nehmen die Ermittlungen der Kommissare eine unerwartete Wendung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen