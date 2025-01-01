Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 161: So nah und doch so fern
22 Min.Ab 12
Spurlos verschwunden! Die dreijährige Leonie Bock wird aus dem Kinderparadies eines Kaufhauses entführt. Für die Kommissare beginnt ein Rennen gegen die Zeit, denn Leonie hat Diabetes und braucht dringend Insulin.
