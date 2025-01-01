Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 5Folge 163
Folge 163: Ein Fehler im System

22 Min.Ab 12

Der Mann erschossen im Wald - die Frau gefesselt im Keller. Ein gemütlicher Abend endete für das Ehepaar Wagner in einer Tragödie. Wurden der Juwelier und seine Frau von einem seit längerem gesuchten Gangsterpärchen überfallen? Oder steckt ein anderes Geheimnis hinter dem brutalen Verbrechen?

SAT.1
