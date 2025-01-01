Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 166: Eine verhängnisvolle Nacht
22 Min.Ab 12
Die Ermittlerin Nina Schmeuser wacht morgens mit zerrissener Kleidung und Blutergüssen an einer Landstraße auf. Sie hat keine Ahnung, was in den letzten Stunden mit ihr geschehen ist. Ihre letzte Erinnerung: eine Disco und ein Cuba Libre ...
