Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Zwei Millionen Gründe

SAT.1Staffel 5Folge 168
Zwei Millionen Gründe

Zwei Millionen GründeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 168: Zwei Millionen Gründe

22 Min.Ab 12

Eine Bank wird überfallen, eine Angestellte erschossen und zwei Millionen Euro erbeutet. Einer der Täter wird tot aufgefunden, ein weiterer kann gefasst werden, aber er stellt maßlose Bedingungen. Ein Katz-und-Maus-Spiel beginnt, denn: Der dritte Komplize ist noch immer auf freiem Fuß...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen