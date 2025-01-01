Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 194: Ein Jahr später
22 Min.Ab 12
Der windige Steuerberater Volker Gerke wird in seinem Haus erstochen. Schnell wird klar: Gerke hatte anscheinend viel mehr Feinde als Freunde. Doch wer ist sein Mörder? Als die Kommissare in seiner Vergangenheit ermitteln, stoßen sie auf ein Geheimnis, das bereits ein Jahr zurück liegt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
