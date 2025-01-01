Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 5 Folge 194
Folge 194: Ein Jahr später

22 Min.Ab 12

Der windige Steuerberater Volker Gerke wird in seinem Haus erstochen. Schnell wird klar: Gerke hatte anscheinend viel mehr Feinde als Freunde. Doch wer ist sein Mörder? Als die Kommissare in seiner Vergangenheit ermitteln, stoßen sie auf ein Geheimnis, das bereits ein Jahr zurück liegt.

