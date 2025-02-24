Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 21vom 24.02.2025
Folge 21: Ein Traum in Pink

21 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12

Schwerverletzt wird Svenja Bolschewski vor dem Papageienkäfig ihres Vaters gefunden. Eine versteckte Bärenfalle wurde ihr zum Verhängnis. Die Kommissare Niedrig und Kuhnt geraten bei ihren Ermittlungen zwischen die Fronten eines gnadenlosen Nachbarschaftskrieges.

