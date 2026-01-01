Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Die Todesstrafe

SAT.1Staffel 5Folge 23
Folge 23: Die Todesstrafe

22 Min.Ab 12

Mit vier Schüssen wird die 17-jährige Schülerin Silke Lohmann getötet. Ihr Vater, ein bekannter Richter, liegt schwer verletzt im Wohnzimmer des Hauses. Der brutale Racheakt eines Verurteilten? Oder steckt etwas ganz anderes hinter der feigen Tat?

