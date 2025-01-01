Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 25: Blutsgeschwister
22 Min.Ab 12
Mit außerordentlicher Brutalität wird die 19-jährige Xenia Martes regelrecht hingerichtet. Der Täter muss einen enormen Hass gegen das angeblich nette Mädchen gehabt haben. Doch war Xenia wirklich so lieb, wie ihre Mutter behauptet?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1