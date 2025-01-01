Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Intim im Team

SAT.1Staffel 5Folge 66
Intim im Team

Intim im TeamJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 66: Intim im Team

22 Min.Ab 12

Tod auf der Betriebsfeier: Firmenchef Egbert Theisen wird nach einer freizügigen Party seines Reisebüros in seinem Hotelzimmer erstochen aufgefunden. Seine Frau Luise hockt blutverschmiert neben der Leiche. Hat sie ihren Mann umgebracht? Den Kommissaren bleiben Zweifel. Wer steckt hinter dem tödlichen Anschlag?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen