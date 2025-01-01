Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 82: Der Kronzeuge
22 Min.Ab 12
Mitten ins Herz: Der Vorstandstandsvorsitzende Gerd Kaltenbach wird in einem Hotelzimmer niedergeschossen aufgefunden. Neben ihm entdeckt die Polizei eine alte Tonbandkassette. Die Kommissare stoßen auf eine grausame Spur in der Vergangenheit, die sie direkt zum Täter führt ...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1