Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 95: Von Blumen und Bienen
22 Min.Ab 12
Die junge Auszubildende Nadine Pander wird schwer verletzt in einem Blumenladen aufgefunden. War es ein brutaler Raubüberfall, oder steckt hinter der Tat ein ganz anderes Motiv? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf Lilien, Lust und Laster.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
