Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 96: Der Lilienmörder
22 Min.Ab 12
In weiße Lilien gebettet wird die 24-jährige Sarah Ellberg erdrosselt in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Handschrift eines Psychopathen? Fakt ist, der Mörder handelte offensichtlich nach einer Romanvorlage. Welches dunkle Geheimnis verbirgt sich hinter der skrupellosen Mordgier?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1