Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 98: Fataler Einsatz
22 Min.Ab 12
Ein Notruf führt Einsatzkräfte der Polizei in das belebte Parkhaus eines Einkaufszentrums. Angeblich soll hier in wenigen Minuten eine Geldübergabe stattfinden. Doch als die Beamten am Tatort eintreffen, ist es bereits zu spät. Die Katastrophe ist nicht mehr aufzuhalten ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1