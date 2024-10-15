Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 101: Schweinebande
22 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Tod im Schlachthof - Stefan Wolters wird erfroren in einem Kühlraum aufgefunden. Zuvor wurde der junge Mann niedergeschlagen und eingesperrt. Was wollte er in dieser Nacht im Schlachthof, und warum musste er so qualvoll sterben?
