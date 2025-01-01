Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 103: Liebesreigen
23 Min.Ab 12
Ohne jede Chance - Die 19-jährige Cindy Möller wird erschlagen in einer betreuten Wohngemeinschaft für straffällige Jugendliche aufgefunden. Mitbewohnerinnen und Betreuer sind fassungslos - ist der Täter einer von ihnen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
