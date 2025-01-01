Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 105: Express in den Tod
22 Min.Ab 12
Nicki, die Tochter von Kommissarin Conny Niedrig, befindet sich mit ihrer Freundin Bianca auf dem Weg nach Paris, als sie im Zug von einem Mann als Geisel genommen werden. Während Nicki alles versucht, dieser scheinbar ausweglosen Situation zu entkommen, steht Conny Todesängste aus. Doch dann eskaliert das Ganze, und es fallen Schüsse ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1