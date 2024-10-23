Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 124: Männer sind Schweine
22 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12
Auf einer Party sieht sich Kommissarin Nina Schmeuser auf der Toilette mit ihrem nächsten Fall konfrontiert: eine getötete junge Frau. Der Täter muss sich unter den Gästen befinden. Ist das Motiv Eifersucht oder ist sie Opfer einer hinterhältigen Intrige geworden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1