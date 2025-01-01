Bernie und der Traum vom GlückJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 128: Bernie und der Traum vom Glück
22 Min.Ab 12
Kommissar Bernie Kuhnt hat Geburtstag. Doch scheinbar ist er der Einzige, der das weiß. Enttäuscht verlässt er das Polizeipräsidium, da ihm keiner seiner Kollegen gratuliert hat. Als sein Handy wenige Minuten später klingelt, muss Bernie feststellen: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1