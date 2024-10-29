Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 8Folge 131vom 29.10.2024
Folge 131: Verrat auf Russisch

22 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12

Tod bei der Beichte - mit diesem Schicksal wurde Dimitrij Raskolnikow konfrontiert, als er von einem Profi kaltblütig erschossen wird. Die Kommissare stoßen schnell auf ein Motiv: Nachdem sie Pässe ukrainischer Frauen bei dem Toten gefunden haben, deutet alles auf Menschenhandel hin. Sie müssen feststellen, dass in diesem Milieu Freunde auch schnell zu Feinden werden können ...

SAT.1
