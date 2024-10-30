Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödliche Spende

SAT.1 Staffel 8 Folge 134 vom 30.10.2024
Folge 134: Tödliche Spende

22 Min. Folge vom 30.10.2024 Ab 12

Pastor Norbert Schmitz musste unter tragischen Umständen sterben: Er wurde in seinem Pfarrbüro heimtückisch ermordet. Ist der Mord von einem seiner Schäfchen begangen worden oder wollte einer aus der eigenen Familie den unbequemen Prediger ins Jenseits befördern?

