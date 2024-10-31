Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 136: Tödliche Leihgabe
22 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Arno Grimm entkommt nur knapp einem Mordversuch. Als er schwer verletzt die Polizei ruft, bietet sich den Kommissaren ein Bild des Schreckens: Arno und seine Frau wurden in ihrem Haus überfallen. Seine Frau stirbt noch am Tatort an ihren schweren Verletzungen. Auf der Suche nach dem Täter lüften Conny Niedrig und Bernie Kuhnt ein unglaubliches Geheimnis ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
