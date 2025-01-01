Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 151: Die zweite Haut
22 Min.Ab 12
Die Leiche eines Mannes wird in einem Wald entdeckt. Schnell finden die Kommissare heraus, dass das Opfer kurz zuvor eine Tankstelle in den Niederlanden überfallen hat. Doch warum musste der Mann sterben? Geriet er mit einem möglichen Komplizen in Streit oder kommen ganz andere Gründe für die Tat in Frage?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1