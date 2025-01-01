Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 163: Von der Wahrheit getrieben
22 Min.Ab 12
Mord oder Selbstmord? Mit dieser Frage sehen sich die Kommissare konfrontiert, als sie den 19-jährigen Frederic Klein tot an einem Baum hängend auffinden. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare auf erschreckende Details und ein grausames Geheimnis ...
