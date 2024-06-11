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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Und wofür?

SAT.1Staffel 8Folge 164vom 11.06.2024
Und wofür?

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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 164: Und wofür?

22 Min.Folge vom 11.06.2024Ab 12

Kurz nachdem Holger Kern einen wehrlosen Jugendlichen vor laufender Kamera zusammenschlägt, wird er erstochen im Park aufgefunden. Die Identität seines Gewaltopfers bleibt zunächst unklar, bis eine Spur die Kommissare ins Rotlichtmilieu führt ...

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