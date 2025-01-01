Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fleißig wie eine Ameise

SAT.1Staffel 8Folge 175
Folge 175: Fleißig wie eine Ameise

23 Min.Ab 12

Mord beim Sport: Der Workaholic Johann Thielen wird beim Joggen erschossen, seine Sekretärin bekommt alles live am Telefon mit. Die Kommissare ermitteln im direkten Umfeld seiner Arbeit und stoßen dabei auf ein Netz aus Intrigen und Neid.

