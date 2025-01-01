Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 175: Fleißig wie eine Ameise
23 Min.Ab 12
Mord beim Sport: Der Workaholic Johann Thielen wird beim Joggen erschossen, seine Sekretärin bekommt alles live am Telefon mit. Die Kommissare ermitteln im direkten Umfeld seiner Arbeit und stoßen dabei auf ein Netz aus Intrigen und Neid.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1