Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 37: Am Rad gedreht
23 Min.Ab 12
Jonas Mertens überlebte seinen 18. Geburtstag nicht. Alles hatte mit einer Mutprobe begonnen und endete mit dem Tod des Jungen. Er sollte sich lediglich in ein Grab legen, das schließlich sein eigenes wurde. Als die Kommissare die Ermittlungen aufnehmen, stoßen sie auf eine Wand der Verschwiegenheit ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1