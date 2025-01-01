Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 52
Folge 52: Doppelkopf

22 Min.Ab 12

Unter einer Autobahnbrücke werden die Leichen von Max Birkel und Fernando Gomez gefunden, beide mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Auf der Suche nach dem Täter stoßen die Kommissare auf einen mörderischen Cocktail aus tödlichen Drogen, unschuldigen Opfern und offenen Rechungen ...

SAT.1
