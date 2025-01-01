Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 81: Abgeschoben
22 Min.Ab 12
Der Amtsrat Michael Kübler wird vor seinem Haus überfahren und ist auf der Stelle tot. Als die Kommissare ermitteln, dass das Opfer beruflich über Asylanträge entschied und es dabei zu unfassbaren Anschuldigen kam, stoßen sie auf eine mörderische Mixtur aus verzweifelten Schicksalen und seelischen Abgründen ...
