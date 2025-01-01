Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Abgeschoben

SAT.1Staffel 8Folge 81
Folge 81: Abgeschoben

22 Min.Ab 12

Der Amtsrat Michael Kübler wird vor seinem Haus überfahren und ist auf der Stelle tot. Als die Kommissare ermitteln, dass das Opfer beruflich über Asylanträge entschied und es dabei zu unfassbaren Anschuldigen kam, stoßen sie auf eine mörderische Mixtur aus verzweifelten Schicksalen und seelischen Abgründen ...

