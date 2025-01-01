Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 115: Gier nach Glück
22 Min.Ab 12
Hinterhöfe, Schwarzarbeiter, Autoschieber - der Rumäne Petre Radu wird auf frischer Tat ertappt und will im Tausch gegen Haftverschonung den Kommissaren brisante Informationen zukommen lassen. Doch der Deal platzt, und Radu stirbt.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1