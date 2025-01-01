Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 118: Geheimcode
22 Min.Ab 12
Sechs Zahlen mit dem eigenen Blut geschrieben - Sven Weiler wird erstochen und hinterlässt eine geheimnisvolle Botschaft am Tatort. Doch was bedeutet dieser Code? Die Kommissare machen sich auf, das Rätsel zu lösen und stoßen dabei auf düstere Geschichten aus längst vergangenen Tagen.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
