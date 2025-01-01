Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geheimcode

SAT.1Staffel 9Folge 118
Geheimcode

GeheimcodeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 118: Geheimcode

22 Min.Ab 12

Sechs Zahlen mit dem eigenen Blut geschrieben - Sven Weiler wird erstochen und hinterlässt eine geheimnisvolle Botschaft am Tatort. Doch was bedeutet dieser Code? Die Kommissare machen sich auf, das Rätsel zu lösen und stoßen dabei auf düstere Geschichten aus längst vergangenen Tagen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen