Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 125: Du weißt, was ich will
22 Min.Ab 12
Nach einem Discobesuch wird die 18-jährige Yasmin Kapp verschleppt. Ihre Eltern sind geschockt und erhalten kurz darauf eine Nachricht des Entführers. Doch dieser will kein Lösegeld, sondern offenbart ein schreckliches Geheimnis.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
