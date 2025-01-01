Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 126: Schwarze Träume
22 Min.Ab 12
Eine Leiche im Keller ist für Bestatter Arno Nitschke an sich nichts Ungewöhnliches. Doch nun ist er selber tot, erstochen mit einer Kannibalengabel. Das exotische Mordwerkzeug gibt den Kommissaren Rätsel auf. Haben sie es mit einem grausamen Ritualmord zu tun?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1