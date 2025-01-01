Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 137: In die Enge getrieben
22 Min.Ab 12
Nach einer verbotenen Grillparty im Wald wird der 22-jährige Felix Holz erstochen aufgefunden. Seine Freundin Lena Trendheim liegt nur wenige Meter neben ihm - bewusstlos. Was ist passiert? Die Kommissare ermitteln und stellen bald fest, dass ein schrecklicher Verdacht traurige Gewissheit wird ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1