Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 139: Dickes Ding
22 Min.Ab 12
Friss oder stirb - Der 24-jährige Patrik Schaper wird niedergestochen und vom Balkon gestoßen. Die Kommissare ermitteln und finden heraus, dass Patrick auf extrem dicke Frauen stand und wegen seiner Neigung genug Feinde hatte, die sich seinen Tod wünschten ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1