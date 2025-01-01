Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Ausgepresst

SAT.1Staffel 9Folge 26
Ausgepresst

Ausgepresst

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 26: Ausgepresst

22 Min.Ab 12

Ordnung ist nicht nur das halbe Leben, sondern kann auch tödlich sein. Zu dieser Erkenntnis kommen die Kommissare nach dem brutalen Mord an einer Politesse. Die junge Frau wurde in einem Auto in eine Schrottpresse gesteckt. Wer trachtete der Beamtin nach dem Leben und ging so skrupellos vor? Der Tod gibt den Kommissaren Rätsel auf ...

