Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 28: Todesschreie
22 Min.Ab 12
Als die Klassensprecherin Sophia Jäger erdrosselt in einem Wald aufgefunden wird, stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Warum musste die 16-jährige Schülerin sterben? Um den Fall schnellstmöglich aufzuklären, bekommen die Kommissare tatkräftige Unterstützung von Manuela Köhler. Die neue Kollegin der KTU soll ein Zugewinn für das Team sein, doch Amir Malik kommt nur schwer mit der Konkurrenzsituation zurecht ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
